Entführte britische Touristen im Ostkongo befreit

Außenminister Johnson bedankte sich bei den Behörden - © APA (AFP)

Zwei im Osten der Demokratischen Republik Kongo entführte Touristen aus Großbritannien sind wieder frei. Die beiden Männer konnten in Sicherheit gebracht werden, teilte der britische Außenminister Boris Johnson am Sonntag in London mit. Seine Gedanken seien bei der Familie der Rangerin, die die Kidnapper bei dem Überfall getötet hatten, und beim verletzten Fahrer, der auch befreit werden konnte.