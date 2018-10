Entscheidung über Deutschen Buchpreis

Die nominierten Bücher - © APA (dpa)

In Frankfurt fällt am heutigen Montag die Entscheidung über den Deutschen Buchpreis. Im Finale um den besten deutschsprachigen Roman des Jahres stehen sechs Autoren. Der Name des Siegers wird um circa 19.00 Uhr bekanntgegeben, aus Österreich findet sich diesmal kein Autor auf der Shortlist.