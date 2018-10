Entscheidung über Gitzentunnel fällt

Durch den Gitzen soll durchgegraben werde (Archivbild). - © Neumayr/MMV

Seit 2008 wird in Salzburg über den Gitzentunnel im nördlichen Flachgau diskutiert. Die Befürworter sehen in ihm die Lösung für die tägliche Staukolonne, die Gegner befürchten Schaden für die Natur und noch mehr Autos. Auch in der Politik ist der Tunnel umstritten, außer der ÖVP haben sich noch bei der Landtagswahl alle Parteien dagegen ausgesprochen. Am Freitag wird die Landesregierung über das Projekt entscheiden.