Entscheidung über Zukunft von Kika/Leiner erst nächste Woche

Entscheidung aufgeschoben - © APA

Für die Beschäftigten und Lieferanten der Möbelhandelsketten Kika und Leiner heißt es übers Wochenende weiter zittern. Kika/Leiner-Österreich-Chef Gunnar George konnte am Freitag nach der Kündigung des Kreditversicherers Euler Hermes vergangene Woche noch keine tragfähige Lösung präsentieren. Die Verhandlungen mit den Kreditversicherungen dauerten an, hieß es in einer knappen Mitteilung der Firma.