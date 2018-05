Entsetzlicher Fall von Tierquälerei in der Stadt Salzburg: Frau (26) lässt Hund qualvoll verhungern

Anzeige wegen Tierquälerei wurde Mittwochabend bei der Polizei erstattet. Eine 26-jährige Salzburgerin soll demnach in ihrer Wohnung im Salzburger Stadtteil Lehen ihren Hund nicht mehr gefüttert und alleine gelassen haben. Der Golden Retriever verhungerte qualvoll.

Tierschützer veröffentlichen Bilder auf Facebook

Wie es auf der Facebookgruppe „Menschen für Tiere grenzenlos“ heißt, die auch Bilder aus der Wohnung gepostet haben, war der Hund offenbar seit Mitte März alleine in der Wohnung. „Der Hund kämpfte verzweifelt um sein Leben und verwüstete mit Sicherheit lautstark die Wohnung, da ein Hund sich nicht ohne einen Ton zu Tode quält. (…) doch Nachbarn fühlten sich scheinbar nicht zuständig“, schreiben die Tierschützer.

Salzburger voll geständig

Wie die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mitteilt, wurden auch der zweite Hund der Frau tot in einem Plastiksack aufgefunden. Bei der Einvernahme zeigte sich die Beschuldigte umfassend geständig. Angaben zum Motiv konnte sie jedoch laut Polizei keine machen. Demnach verstarb der zweite Hund, ein Husky, eines natürlichen Todes, danach habe sie ihren Golden Retriever alleine und unversorgt in der Wohnung gelassen, so die Salzburgerin.

Ermittlungen der Polizei laufen

Der Husky wurden laut Tierschützern in einem Müllsack verstaut in der Dusche entdeckt und dürfte bereits rund zehn Wochen tot gewesen sein. Weitere Ermittlungen, Befragungen von möglichen Zeugen und die Feststellung der Todesursache der beiden Hunde seinen am Laufen, so die Polizei abschließend.