Entspannte Polizeibilanz nach Europa-League-Match in Salzburg

Wie es in der Pressemitteilung kurz nach Spielende heißt, sei der großangelegte Polizeieinsatz in der Stadt Salzburg und beim Stadion in Wals-Siezenheim (Flachgau) großteils ruhig verlaufen. Am späten Nachmittag haben sich demnach zirka 700 Fans von Lazio Rom in der Innenstadt aufgehalten. Sie wurden mit eigens organisierten Shuttlebussen gegen 19 Uhr zum Stadion gebracht.

Parkplätze rund um Red-Bull-Arena ausgelastet

Dabei sei es zu keinen Zwischenfällen gekommen. Generell sei die Anreise der 29.308 Zuschauer soweit problemlos verlaufen. Die Kleßheimer Allee ab der Peter-Pfenninger-Straße in Richtung Stadion habe kurz gesperrt werden müssen. Die Parkplätze beim Stadion, der Messe sowie P3 Flughafen waren voll ausgelastet.

Salzburger Polizei durchsucht Stadion

Noch vor dem Spiel wurde die Red-Bull-Arena von zahlreichen Polizisten durchsucht, auch eine Hundestaffel war im Einsatz.

Während des Spiels habe ein Fan von Lazio Rom festgenommen werden müssen. Laut Polizei habe dieser einen Ordner im Stadion verletzt. Auch zwischen zwei Salzburger Fans sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Beide wurden verletzt. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt. Wie Polizeisprecherin Irene Stauffer Freitagfrüh auf SALZBURG24-Anfrage sagte, sei es im Laufe der Nacht zu keinen weiteren polizeilich relevanten Vorfällen gekommen.