Tennis-Star Thiem wohl fit für das letzte Grand-Slam-Turnier - © APA/dpa

Gute Nachrichten gab es Mittwochvormittag (Ortszeit) aus dem Lager von Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem. Sein Coach Günter Bresnik, der seit Sonntag in New York weilt, sieht den Weltranglisten-Neunten am Tag vor der Auslosung fit für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Thiem hatte ja ein hartnäckiger Virus zuletzt sogar zu einer Absage für das Masters-1000-Turnier in Cincinnati bewegt.