Entwarnung nach Untersuchung bei Dominic Thiem

Aufatmen bei Dominc Thiem - © APA (AFP)

Noch ehe sein Schützling Dennis Novak zu seinem Drittrunden-Spiel in Wimbledon gegen Milos Raonic (CAN-13) angetreten ist, konnte Coach Günter Bresnik am Freitag gute Nachrichten von seinem Hauptschützling mitteilen. Nach einer eingehenden Untersuchung ist bei Dominic Thiem keine gröbere Verletzung festgestellt worden. Er wird wie geplant in Hamburg (ab 23.7.) und Kitzbühel an den Start gehen.