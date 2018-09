„Er war der Lebensretter“: Unbekannter nach Rettung aus Salzach gesucht

Es war der letzte Urlaubstag einer rumänischen Familie im Pongau. Gemeinsam mit ihrem fünfjährigen Sohn machten Vater und Mutter einen Ausflug zum Treppelweg entlang der Salzach, wo schließlich das Unglück passierte: Der Bub, der mit einem Tret-Gokart unterwegs war, stürzte mit seinem Gefährt etwa sechs Meter tief über eine Böschung in die Salzach. „Die Salzach ist momentan recht hoch, an der Unglücksstelle etwa einen halben Meter“, berichtet Wasserrettungs-Bezirksleiter Engelbert Haunsberger im Gespräch mit SALZBURG24.

Jogger eilt in Schwarzach zu Hilfe

Der Vater eilte seinem Sohn auf der Stelle zu Hilfe. „Und das obwohl, weder er, noch sein Sohn schwimmen können, wie er mir im Nachhinein geschildert hat“, betont der Wasserretter. Der Bub war bereits zwei bis drei Meter von der Böschung entfernt, sein Vater bekam ihn zu fassen und wollte sich an einer Wurzel, die aus der Böschung hervorragte, anhalten. „Als er an der Wurzel anzog, riss er diese aber aus und die beiden fielen erneut in die Salzach“, erzählt Haunsberger. Nachdem auch ein zweiter Versuch gescheitert war, eilte ein unbekannter Jogger zu Hilfe. Der Vater warf dem Unbekannten, der die Böschung heruntergekommen war, seinen Sohn zu, ehe er selbst von der Salzach abgetrieben wurde.

Mutter weinte am Salzach-Ufer

Der Jogger übergab den durchnässten Fünfjährigen seiner Mutter, die die Szenen weinend am Ufer verfolgt hatte. Danach reichte der Unbekannte dem noch immer in der Salzach treibendem Vater einen Ast, an dem sich der Urlauber festhalten und schließlich aus dem Wasser retten konnte.

“Hat unmenschliche Kräfte entwickelt”

Wie gefährlich die Situation letzten Endes war? „Im schlimmsten Fall hätten beide ertrinken können. Der Vater war sehr kräftig und durchtrainiert. Wäre er das nicht gewesen, wäre eine solche Rettung nicht möglich gewesen“, erklärt der Wasserretter. Der Vater habe „unmenschliche Kräfte entwickelt“, um sich und seinen Sohn zu retten. Diesen Umständen sei es unter anderem zu verdanken, dass Vater und Sohn das Unglück nur mit ein paar Kratzern überstanden haben. „Der Bub war eine halbe Stunde nach dem Unfall wieder quietschfidel“, berichtet Haunsberger.

Unbekannter als Lebensretter

Eine große Rolle bei der Rettung habe auch der unbekannte Jogger gespielt: „Schade, dass er nach dem Vorfall sofort weitergelaufen ist. Er war der Lebensretter. Es wäre ein Wahnsinn, wenn wir ihn ausforschen könnten. Ich würde ihn für die Lebensrettermedaille vorschlagen“, sagt Haunsberger und bittet den Unbekannten, sich bei der Polizei oder Wasserrettung zu melden.

Vorbildliche Courage im Pongau

Wie man sich in einer solchen Situation richtig verhält, kann der Wasserretter nicht pauschal sagen: „Der Selbstschutz ist das Wichtigste. Jeder muss selbst einschätzen können, wozu er in der Lage ist. In diesem Fall war auch die Courage des Joggers vorbildlich.“