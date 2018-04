Erdogan kündigt Neuwahlen in der Türkei für den 24. Juni an

Erdogan erhält Unterstützung von der Nationalistischen Bewegung (MHP) - © APA (AFP/Turkish Presid. Press)

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan will die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen um fast eineinhalb Jahre vorziehen. Termin solle der 24. Juni 2018 sein, sagte Erdogan am Mittwoch in Ankara. Erdogan nannte als Gründe unter anderem die Situation in den Nachbarländern Irak und Syrien, sowie die Notwendigkeit, wirtschaftspolitische Entscheidungen zu treffen.