Erdogan wies Forderung des Strafgerichtshofs zurück

"So etwas bringt einen nur zum Lachen", sagte Erdogan - © APA (AFP)

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat eine Forderung des Internationalen Strafgerichtshofs zur Festnahme von Sudans Staatschef Omar al-Bashir als lachhaft zurückgewiesen. Über die Aufforderung des Gerichts, Al-Bashir auf dem Gipfel der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) in Istanbul am 13. Dezember festzunehmen, habe er “nur gelacht”, sagte Erdogan am Donnerstag.