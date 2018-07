Bei einem Erdrutsch in einer stillgelegten Jade-Mine in Myanmar sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. In der alten Mine im Norden des Landes seien am Wochenende mehr als 45 weitere Menschen verletzt worden, erklärte das Informationsministerium. Die Todesopfer seien “auf der Suche nach Jade” gewesen.

Bergungsarbeiten wurden am Sonntag durch schweren Regen erschwert. Nach Ministeriumsangaben half ein Rettungsteam aus örtlichen Behördenmitarbeitern, Feuerwehrkräften und Hilfsorganisationen. In den vergangenen Jahren ereigneten sich in der Region um den Ort Hpakant mehrere tödliche Erdrutsche. Im November 2015 starben dabei mehr als hundert Menschen. (APA/ag.)