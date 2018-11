Erfolgreiche Großübung in Bergheim

Übungsannahme war ein Verkehrsunfall, in dem ein Bus und zwei Autos verwickelt waren – zehn Personen wurden dabei verletzt. Wegen des in Bergheim ausgerufenen Ortsalarms und der vom Roten Kreuz geschminkten Statisten in den Unfallwracks, bot sich den eintreffenden Fahrzeugen ein äußerst realistisches Unfallbild.

In Bergheim wurde Ortsalarm ausgelöst. /FF Bergheim ©

Über 80 Einsatzkräfte gefordert

Im Übungseinsatz standen neben den Feuerwehren aus Bergheim und Anthering auch das Rote Kreuz der Stadt Salzburg. Eingeklemmte Personen wurden mit schwerem Gerät befreit und die Rettungskette befolgt.

Nach mehr als einer Stunde konnte die Übung, an der insgesamt 67 Feuerwehrmitglieder, 14 Mann des Roten Kreuzes und eine Polizeistreife beteiligt waren, erfolgreich beendet werden.