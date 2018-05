Erfrischende Kräuterbowle vom Thurerhof

Die Zutaten ergeben etwa 1,5 Liter selbstgemachte Kräuterlimonade. Und das braucht ihr dazu:

Zutaten

1 Liter Bio Apfelsaft

1,5 Liter Mineralwasser

Eberraute

Zitronenmelisse

Apfelminze

verschiedene Blüten (z.B. Holler oder Lavendel)

Und so geht’s:

Apfelsaft und Mineralwasser in einen großen Krug füllen. Wenn man keinen hat, der groß genug ist, nimmt man am besten einen großen Kochtopf oder teilt die Zutaten Hälfte Hälfte auf zwei kleinere Krüge auf. Anschließend Kräuter und Blüten hinzufügen und zehn Stunden ziehen lassen, am besten über Nacht an einem kühlen Ort. Eisgekühlt servieren und genießen!

Mehr Rezepte aus der Küche von Salzburgs Bäuerinnen findet ihr auf “Salzburg Schmeckt“.