Erhebliche Lawinengefahr in höheren Lagen in Tirol

Lawinen können jederzeit abgehen - © APA (Symbolbild)

In Tirol herrscht seit Freitag in höheren Lagen erhebliche Lawinengefahr, also Stufe “3” der fünfteiligen Skala. Unterhalb von etwa 2.100 Metern wurde die Gefahr als mäßig eingestuft. Gefahrenstellen für Wintersportler findet man vor allem in Form von kürzlich entstandenem Triebschnee, teilten die Experten des Lawinenwarndienstes mit.