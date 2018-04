Erhebliche Lawinengefahr in Tirol und Vorarlberg

Lawinengefahr bleibt bestehen - © APA

In den Tourengebieten Tirols und Vorarlbergs hat am Montag erhebliche Lawinengefahr geherrscht, also Stufe “3” der fünfteiligen Skala. In Tirol wurde die Lawinensituation von den Experten des Lawinenwarndienstes als “heikel” bezeichnet. In beiden Bundesländern wurde vor allem vor frischen und schon etwas älteren Triebschneeansammlungen in höheren Lagen gewarnt.