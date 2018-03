Erhöhte CO-Werte in Welser Shisha-Bar: 16-Jährige kollabiert

Die Feuerwehr maß in den Räumlichkeiten einen stark erhöhten CO-Wert - © APA (Archviv/dpa)

In einer Shisha-Bar in Wels ist am Montag eine 16-Jährige mit Anzeichen einer Kohlenmonoxid-Vergiftung zusammengebrochen. Die Feuerwehr maß in den Räumlichkeiten einen stark erhöhten CO-Wert von 45 ppm. Dieser sei vermutlich auf den Brennstoff der Wasserpfeifen zurückzuführen gewesen, berichtete die Polizei. Das Mädchen wurde in das Klinikum Wels-Grieskirchen eingeliefert.