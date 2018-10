Erlebe mit SALZBURG24 „FLASHDANCE – DAS MUSICAL“ in der VIP-Loge in der Salzburgarena!

Dauerwellen, Wadenwärmer, Karottenjeans und große Träume - sei dabei bei FLASHDANCE - DAS MUSICAL! - © Salzburgarena

FLASHDANCE – DAS MUSICAL, die Bühnenadaption des Kultfilms, lässt von 25.-28.10. die Salzburgarena beben und das Lebensgefühl der 80er Jahre wieder aufleben. SALZBURG24 verlost 4 x 2 Tickets für die Shows am 27.10. (20 Uhr) und 28.10. (14.30 Uhr) in der VIP-Loge in der Salzburgarena!