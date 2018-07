Erlebnis-Therme Amadé – wir verlosen 1 Tageskarte für die ganze Familie!

Insgesamt elf Becken warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Die Sportlichen nutzen das 25 m Sportbecken mit Schwimmbahnen sowie 1- und 3 m Sprunganlage. Wer hoch hinaus möchte, kann sich an der Wasserkletterwand versuchen und sich nach einer erfolgreichen „Klettertour“ aus bis zu 5 m Höhe ins kühle Nass fallen lassen. Eines der Highlights stellt das großzügige Wellenbecken mit beeindruckendem Panoramablick durch die großen Glasfronten mit angrenzenden Relax- und Sprudelbecken dar.

Mit einer aufregenden Rutschen-Anlage hat die Erlebnis-Therme Amadé neben Wasserspaß und Erholung auch reichlich Spannung und Action zu bieten. Auf der „Black Mamba“-Tunnelrutsche sowie der Trichter-Rutsche „Python“ erleben Groß und Klein einen beeindruckenden Rutschen-Spaß!

Einer der Höhepunkte in der Erlebnis-Therme Amadé ist die in Österreich einzigartige Einzel-Looping-Rutsche „Anaconda“. Das Abenteuer beginnt mit dem Countdown in der Startkapsel. Nach dem Raketenstart geht es acht Meter in den freien Fall, bevor man durch den Looping gleitet. Insgesamt dauert das Vergnügen nur ca. 10 Sekunden.

In der großzügigen Saunawelt wird die finnische Tradition gelebt und zelebriert: Insgesamt fünf verschiedene Themensaunen, einem Hamam aus Sölker Marmor, Kalt- und Warmwasser Fußbecken sowie ein Dampfbad mit Solevernebelung und einem Tauchbecken lassen das Herz eines jeden Saunafreundes höher schlagen. Die geschulten Saunameister verwöhnen Sie bei einem abwechslungsreichen Aufgussprogramm mit herrlichen Duftkompositionen, Einreibungen und heißen Überraschungen.

As besonderes Highlight findet einmal im Monat ein Saunafest in der Erlebnis-Therme Amadé statt. Mit wechselnden Themen, originellen Aufgussideen, Showprogrammen und jeder Menge guter Laune können Sie jedes 2. Wochenende im Monat die Sauna auf eine etwas andere Art kennenlernen!

Gewinnen Sie 1 Familien-Tageskarte (2 Erwachsene & 2 Jugendliche) inkl. Sauna für die Erlebnis-Therme Amadé in Altenmarkt im Pongau!

Einsendeschluss ist Freitag, 20. Juli 2018, 23.59 Uhr.