Ermittlungen nach tödlichem Unfall mit Uber-Roboterwagen

Nach ersten Angaben der Polizei war das Fahrzeug autonom mit rund 64 Kilometern pro Stunde unterwegs und es gibt keine Hinweise darauf, dass es abbremste. Die erlaubte Geschwindigkeit auf dem Streckenabschnitt waren gut 56 Kilometer pro Stunde (35 Meilen pro Stunde). Die 49-jährige möglicherweise obdachlose Frau ging über die Fahrbahn außerhalb eines Fußgängerübergangs und schob nach Angaben der Polizei ein Fahrrad neben sich.

Zusammenstoß wäre schwer zu verhindern gewesen

Polizeichefin Sylvia Moir sagte dem “San Francisco Chronicle”, das Video einer Kamera des Uber-Wagens zeige, dass die Frau “direkt aus dem Schatten auf die Fahrbahn getreten” sei. “Es ist klar, dass dieser Zusammenstoß in jedem Modus, ob autonom oder manuell, schwer zu verhindern gewesen wäre.” Zugleich sei der nächste Fußgängerübergang knapp 100 Meter entfernt gewesen.

Some incredibly sad news out of Arizona. We’re thinking of the victim’s family as we work with local law enforcement to understand what happened. https://t.co/cwTCVJjEuz — dara khosrowshahi (@dkhos) 19. März 2018

Experten untersuchen Unfall

Die NHTSA nahm Kontakt mit Uber, den lokalen Behörden und auch dem Autobauer Volvo auf, dessen Fahrzeuge für Roboterwagen des Fahrdienst-Vermittlers umgebaut werden. Die Crash-Experten der Untersuchungskommission NTSB nehmen sich ebenfalls des Falls an. Sie treten bei Flugzeugabstürzen, aber auch anderen bedeutenden Unfällen auf den Plan, aus denen möglicherweise für das gesamte Verkehrssystem relevante Erkenntnisse folgen können.

Uber teilte mit, das Unternehmen kooperiere mit den Ermittlern und stoppte vorläufig alle Testfahrten mit selbstfahrenden Autos. Der Fahrdienst-Vermittler testet seine Roboterwagen auch in San Francisco, Pittsburgh und Toronto.

If an autonomous car caused an accident and killed someone, who will be held responsible? The owner? Or the manufacturer? Interesting question that reminds me of the I, Robot movie.#AutonomousVehicles #SelfDrivingCars #selfdriving #UberCRASH — Bilal Al-Ghazi (@b_alghazi) 20. März 2018

Roboterwagen werden in USA getestet

Uber ist eines von mehreren Dutzend Unternehmen, die eigene Systeme für autonom fahrende Autos entwickeln und auf öffentlichen Straßen in den USA testen. Zugleich war das Roboterwagen-Programm des Fahrzeug-Vermittlers von Anfang an von Problemen belastet. Gleich am ersten Testtag in San Francisco wurde ein Uber-Wagen dabei gefilmt, wie er über eine rote Ampel fuhr.

Zudem weigerte sich Uber zunächst, die nötige Lizenz zum Testen von Roboterautos zu beantragen und wurde zeitweise von der Straße verbannt. Vor gut einem Jahr klagte die Google-Schwesterfirma Waymo mit dem Vorwurf, bei Uber werde von ihr gestohlene Roboterauto-Technologie verwendet. Die Klage wurde vor kurzem beigelegt, belastete aber das Uber-Programm.

Bei dem Streit ging es speziell um die Technologie sogenannter Laser-Radare, mit denen die meisten selbstfahrenden Autos ihre Umgebung abtasten. Uber musste als Teil des Vergleichs sicherstellen, dass in den Fahrzeugen keine Waymo-Technologie zum Einsatz kommt.

Menschliche Fehler verursachen 90 Prozent der Unfälle

Dass 90 Prozent der Unfälle auf Fehler von Menschen zurückgingen und die Technik autonomer Fahrzeuge sie verhindern werde, ist ein zentrales Argument der Entwickler von Roboterwagen. Zugleich bereitete sich die Branche darauf vor, dass es irgendwann auch einen Unfall mit Todesfolge mit selbstfahrenden Autos geben werde. Nach Angaben der NHTSA starben im Jahr 2016 mehr als 37.000 Menschen auf US-Straßen und die Zahl der Fußgänger-Tote stieg um neun Prozent an.

Wie sicher sind autonome Fahrzeuge?

Der Unfall in Arizona wirft erneut Fragen über die Sicherheit der Technologie auf. Bei den Autofahrer-Organisationen sieht man in der Entwicklung aber weiterhin auch Vorteile – wobei der Schutz der Menschen natürlich höchste Priorität hat. ÖAMTC-Experte Friedrich Eppel sah Assistenzsysteme “grundsätzlich positiv, sofern sie auch die Sicherheit erhöhen”. Inwieweit dies auch auf komplett selbstfahrende Autos zutrifft ist allerdings – beim derzeitigen Stand der Technik – fraglich. Der Mensch sei zwar für einen überwiegenden Teil der Unfälle schuld, aber er löst durch seine einzigartige Lernfähigkeit auch 99 Prozent an gefährlichen Situation. “Eine Maschine lernt ganz anders”, meinte Eppel.

Der VCÖ wies darauf hin, dass ein Großteil der schweren Verkehrsunfälle letztlich die Folge menschlicher Fehler ist. Durch automatisiertes Fahren können Unfälle beispielsweise durch zu hohes Tempo, Alkohol oder Handy-Telefonieren am Steuer vermieden werden. Der VCÖ betonte, dass es klare Vorgaben und Rahmenbedingungen für automatisierte Fahrzeuge braucht. Beim ARBÖ sah man zwar ebenfalls Vorteile bei Assistenzsystemen, doch müsste letztlich immer der Fahrer die Letztverantwortung haben.

(APA/dpa)