Ermittlungen zu Bluttat in Kärnten bestätigten Vermutungen

Die Obduktion der Leichen und die weiteren Ermittlungen der Polizei nach einer Bluttat am Montag in Klagenfurt haben die bisherigen Vermutungen der Polizei bestätigt. Ein 73-jähriger Kärntner hat demnach zuerst seine 71-jährige Schwester umgebracht und sich dann erhängt. “Sie wurde erstickt”, sagte Ermittler Siegfried Katholnig am Dienstag zur APA. Der Mann dürfte psychische Probleme gehabt haben.