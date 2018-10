Erneubaren-Anteil am globalen Energieverbrauch wächst stark

Windräder im Vormarsch - © APA (dpa-Zentralbild)

Der Anteil Erneuerbarer Energien am weltweiten Energieverbrauch wächst immer schneller. Das geht aus dem Jahresbericht und Sechs-Jahres-Ausblick der Internationalen Energie-Agentur zu Erneuerbaren Energien hervor, der am Montag in London vorgestellt wurde. Im vergangenen Jahr wuchs der Verbrauch regenerativer Energien demnach dreimal schneller als der Gesamtverbrauch.