In Exarchia und dem dort liegenden Gebäudekomplex des Polytechnikums kommt es – meistens an Wochenenden – zu Ausschreitungen dieser Art. Die Randalierer skandierten Sprüche gegen den Staat und die Staatsgewalt. Der Stadtteil gilt als Hochburg der Autonomen-Szene in Athen. Autonome, aber auch Drogenbanden haben dort seit Jahren die Oberhand gewonnen.

(APA/dpa)