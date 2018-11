Erneut drei Einbrüche im Flachgau am langen Wochenende

Alleine aus Hallwang sind seit Monatsbeginn acht Einbruchsfälle bekannt, nun kam es auch in den Flachgauer Orten Strobl, Obertrum und Seekirchen zu Einbrüchen.

In Strobl brachen Unbekannte in der Nacht auf Sonntag in eine Hotel ein und stahlen aus dem Rezeptionsbereich zwei Tresore und zwei Handkassen mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe. In Obertrum wurde zwischen Samstag und Montag ein Selbstbedienungsstaubsauger aufgebrochen und Geld im zweistelligen Bereich gestohlen.

Seekirchen: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Mittwoch und Sonntag lässt sich eine Tat in Seekirchen eingrenzen, wo in ein Wohnhaus eingebrochen wurde und die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht wurden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, die Polizeiermittlungen laufen.