Erneut Einbrüche in Hallwang

Die Einbrecher gelangten über eine Balkontür in die Wohnung. (SYMBOLBILD) - © Bilderbox

Schon wieder haben Einbrecher in Hallwang (Flachgau) zugeschlagen. Im Ortsteil Esch kam es in den letzten Tagen zu Einbrüchen, bei denen der und die Täter jeweils über die Balkontür im Obergeschoss in die Wohnung gelangten.