Erneut Katze zu Tode gequält in Vorarlberg

Wieder wurde in Vorarlberg eine Katze zu Tode gequält. - © Bilderbox

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf vergangenen Dienstag in Altach (Bez. Feldkirch) eine Katze zu Tode gequält. Das Tier wurde stranguliert und möglicherweise auch ertränkt, teilte die Polizei mit. Ob es einen Zusammenhang mit einem ähnlichen Fall in Lustenau gibt, steht laut Exekutive noch nicht fest. In Lustenau waren ebenfalls in der Nacht auf Dienstag zwei Katzen umgebracht worden.