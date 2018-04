Erneut Kinder in Indien vergewaltigt und ermordet

Kritik am Schweigen von Premierminister Narendra Modi - © APA (AFP)

Erneut haben Sexualmorde an Kindern in Indien für Entsetzen gesorgt. Ein neunjähriges Mädchen wurde in der Nacht auf Freitag im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh erwürgt aufgefunden, nachdem es mutmaßlich vergewaltigt worden war. Im selben Bezirk war am Vortag die Leiche einer vergewaltigten Siebenjährigen gefunden worden.