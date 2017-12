Erneut Kritik aus Italien an Kurz’ Flüchtlingslinie

Dass jedes Mitgliedsland selbst entscheide, ob und wie viele Flüchtlinge es aufnehmen soll, verhindere eine europäische Migrationspolitik, schrieb Della Vedova auf Facebook. Er bezeichnete Kurz’ Politik als hetzerisch. “Als Außenminister hat Kurz gefordert, Flüchtlinge auf Lampedusa sitzen zu lassen. Er hat mit der Panzer-Entsendung am Brenner gedroht. Er hat Angst geschürt und jetzt will er die Migrationslinie bestimmen. Dies mithilfe einiger Länder, die beträchtliche EU-Beiträge erhalten”, meinte Della Vedova in Anspielung auf einige osteuropäische Länder.

(APA)