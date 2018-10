Erneut mehr als 100 Flug-Ausfälle nach Streik in Brüssel

Der spontane Streik der Angestellten der Firma Aviapartner hatte am Donnerstagabend begonnen und soll bis Sonntag um 6.00 Uhr andauern. Zu Beginn der Ferienwochen zu Allerheiligen in Belgien trifft er auch viele Urlauber. Am Samstag wurden 70.000 Passagiere, am Sonntag 74.000 am Flughafen erwartet. Reisende sollten sich rechtzeitig mit ihrer Airline in Verbindung setzen und möglichst nur mit Handgepäck fliegen, empfahl der Flughafen. Im Laufe des Samstags wollten das Aviapartner-Management und die Gewerkschaften erneut zu Verhandlungen zusammenkommen.

(APA/dpa)