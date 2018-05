Erneut mutmaßliche Wolfsattacke im Pongau

In Hüttau wurden sechs bis acht Schafe gerissen. - © Leserreporter

Zum wiederholten Male innerhalb der letzten Wochen soll ein Wolf in Salzburg Weidetiere gerissen haben. Der jüngste Fall passierte in der Nacht auf Montag in Hüttau (Pongau). Dort wurden sechs bis acht Schafe getötet, bestätigte Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Eßl auf Anfrage von SALZBURG24.