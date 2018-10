Erneut Österreicher in der Türkei verhaftet

Die “ÖON” stützten sich dabei auf türkische Medienberichte von CNNtürk und 24TV. Demnach erfolgte eine erste Festnahme des 50-Jährigen bereits am 2. Oktober bei der Ausreise am Flughafen Istanbul. Der Vorwurf gegen den Linzer laute, der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans PKK nahezustehen und diese finanziell unterstützt haben.

Medien: “Beweisfotos” angeblich aufgetaucht

Nach der Festnahme Anfang Oktober hatte den Berichten zufolge ein Erstgericht ein Ausreiseverbot über ihn verhängt, eine Untersuchungshaft wurde “aber gegen eine Kaution von 100.000 türkischen Lira (rund 15.000 Euro) aufgehoben”. Vergangenen Donnerstag wurde der Linzer Unternehmer dann aber erneut verhaftet – offenbar waren “Beweisfotos” aufgetaucht, die den 50-Jährigen an einem Tisch mit PKK-Mitgliedern zeigten, wie die türkischen Medien meldeten.

Weltweite Geschäfte im Frachtwesen

Der Oberösterreicher ist laut “OÖN” weltweit im Frachtwesen tätig. Seine Familie erklärte der Zeitung lediglich, dass sich der Geschäftsführer, der seit “Jahrzehnten in Österreich lebt” und auch österreichischer Staatsbürger ist, in der Türkei aufhalte. Sie würden telefonisch in Kontakt mit ihm stehen. Erst Anfang September hatte die türkische Anti-Terror-Polizei den österreichischen Journalisten Max Zirngast festgenommen. Der 29-Jährige ist nach wie vor in Polizeigewahrsam in Ankara. Der Verdacht gegen den Studenten lautet seinen Anwälten zufolge auf Mitgliedschaft in einer linksgerichteten “terroristischen Vereinigung”.

