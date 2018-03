Erneut österreichische Drohnen bei ukrainischer OSZE-Mission

Einsatz der Drohnen dient zur Überwachung der Waffenruhe - © APA (Archiv)

Nach einer eineinhalbjährigen Pause wird die OSZE-Sonderbeobachtermission (SMM) in der Ukraine erneut Camcopter S-100-Langstreckendrohnen des österreichischen Herstellers Schiebel zur Überwachung des Waffenstillstands im Donbass einsetzen. Dies bestätigte am Dienstagabend eine SMM-Sprecherin, für Mittwochnachmittag war die offizielle Präsentation in der Ostukraine geplant.