Erneut Proteste in mehreren Städten im Iran

Geistlicher bei Demonstration in Erklärungsnot (Screenshot) - © APA (AFP)

Im Iran ist es am Samstag in mehreren Städten den fünften Tag zu vereinzelten Protesten gegen die Führung gekommen. Hunderte Demonstranten versammelten sich staatlichen iranischen Nachrichtenagenturen und Informationen aus den sozialen Medien zufolge in Teheran, Shiras, Karaj und Ghom. Die Menschen protestierten gegen gestiegene Lebenshaltungskosten.