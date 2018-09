Der Waldbrand war am Mittwoch rund 240 Kilometer nördlich von Sacramento in der Gegend von Lakehead im Shasta-Trinity-Nationalwald ausgebrochen. Die Behörden gehen von Brandstiftung aus. Mehr als 1.500 Feuerwehrleute, unterstützt von Löschflugzeugen und -hubschraubern, waren im Kampf gegen das Feuer im Einsatz. In Kalifornien sind diesem Sommer bereits zahlreiche Waldbrände ausgebrochen, darunter das schwerste Feuer in der Geschichte des Westküstenstaates.

(APA/ag.)