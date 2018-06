Erneut Tote bei Massenprotesten in Nicaragua

Ein Demonstrant zeigt die Kugel einer im Einsatz benutzten Waffe - © APA (AFP)

Bei den anhaltenden Massenprotesten in Nicaragua gegen Präsident Daniel Ortega sind am Samstag mindestens sechs Menschen getötet worden. In der Stadt Masaya wurden bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Regierungsgegnern und Sicherheitskräften nach Angaben des nicaraguanischen Menschenrechtsverbands ANPDH fünf Menschen getötet, darunter ein 15-Jähriger und ein Beamter der Geheimpolizei.