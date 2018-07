Erneut Tote bei Protesten in Nicaragua

Nicaragua kommt nicht zur Ruhe - © APA (AFP)

Bei Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und regierungskritischen Demonstranten in Nicaragua sind erneut mindestens drei Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Laut Menschenrechtsaktivisten und der katholischen Kirche gingen Polizei und regierungstreue Paramilitärs am Donnerstag in León im Nordwesten des Landes gegen Demonstranten vor, die Straßensperren errichtet hatten.