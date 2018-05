Erneut Vergewaltigung und Feuerattacke in Indien

Der mutmaßliche Täter, ein 26-jähriger Familienvater, wurde festgenommen. Auch ein Cousin des Mädchens, der den mutmaßlichen Täter darüber informiert hatte, dass seine Verwandte alleine zu Hause war, wurde festgenommen.

Es war der dritte Fall dieser Art binnen einer Woche. Zuvor waren eine 16-Jährige und eine 17-Jährige im Bundesstaat Jharkhand erst vergewaltigt und dann angezündet worden. Ein Mädchen starb, das andere schwebt noch in Lebensgefahr.

Die Vergewaltigungen sind die jüngsten Vorfälle in einer ganzen Reihe von sexuellen Gewalttaten in Indien. Nach Bekanntwerden einer Gruppenvergewaltigung und Ermordung eines achtjährigen muslimischen Mädchens durch acht hinduistische Männer hatte es im April landesweit Proteste gegeben. Die Regierung ordnete daraufhin die Einführung der Todesstrafe für Vergewaltiger von Kindern unter zwölf Jahren an.

2016 wurden in Indien etwa 40.000 Vergewaltigungsfälle gemeldet. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher sein, da die Opfer soziale Ausgrenzung im Falle einer Anzeige befürchten. Wiederholt wurden auch ausländische Touristinnen in Indien Opfer von Vergewaltigungen.

2012 hatte der Fall einer Studentin weltweit für Entsetzen gesorgt, die nach einer Gruppenvergewaltigung in einem Bus in Neu Delhi an ihren Verletzungen gestorben war. Die Tat löste Massenproteste aus und zog eine Verschärfung der Strafen für Vergewaltiger nach sich. Diese werden jedoch nicht überall angewandt und konnten das Problem bisher nicht eindämmen.

(APA/ag.)