Erneut zahlreiche Tote bei Stürmen in Indien

Die Stürme richteten ein Chaos an - © APA (AFP)

Bei schweren Stürmen sind in Indien mehr als 25 Menschen ums Leben gekommen. Im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh gab es am Sonntag mindestens 17 Tote, wie die nationale Katastrophenschutzbehörde auf Twitter mitteilte. Zudem starben demnach vier Kinder im östlichen Bundesstaat Westbengalen, fünf Menschen im südlichen Andhra Pradesh und ein weiterer in der Hauptstadt Neu Delhi.