Erneut zehn Tote bei Auseinandersetzungen in Nicaragua

Unruhen begannen bereits Mitte April - © APA (AFP)

Im Zuge der regierungskritischen Proteste in Nicaragua haben Sicherheitskräfte erneut mindestens zehn Menschen getötet, darunter zwei Minderjährige. Die Polizei und paramilitärische Kräfte seien in mehreren Oppositionshochburgen gegen die Bevölkerung vorgegangen, teilte der Nicaraguanische Verband für Menschenrechte (ANPDH) am Sonntag mit. Überdies seien etwa 20 Menschen verletzt worden.