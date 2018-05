Erneuter Anschlag in Somalia – Neun Soldaten getötet

Al-Shabaab reklamierte den Anschlag über den Radiosender Andalus für sich und erklärte, mehr als zehn Soldaten getötet zu haben. Erst am Tag zuvor hatte sich in der Gegend ein Selbstmordtäter vermutlich in einer Autorikscha in die Luft gesprengt und 16 Menschen getötet, wie der Polizist Ahmed Ali sagte. Die Opfer waren demnach Zivilisten, das Ziel des Anschlags war aber vermutlich ein Militärfahrzeug.

Al-Shabaab verübt in dem Land am Horn von Afrika immer wieder Anschläge gegen Zivilisten und Sicherheitskräfte und hat bisher Tausende Menschen getötet. Die mit Al-Kaida verbundenen sunnitischen Fundamentalisten kämpfen in Somalia seit Jahren für die Errichtung eines sogenannten Gottesstaats. Eine 22.000 Mann starke Truppe der Afrikanischen Union (AU) unterstützt die somalischen Streitkräfte im Kampf gegen die Terrormiliz.

(APA/dpa)