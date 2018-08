Ernst-Krenek-Preis an Komponisten Thomas Larcher

Die Verleihung findet am 21. November im Wiener Rathaus statt. Neben dem Krenek-Preis werden auch die Preise der Stadt Wien in vergeben: In der Kategorie Musik wird Wolfgang Sauseng ausgezeichnet, für Literatur erhält den Preis Christoph Ransmayr, im Bereich der bildenden Kunst würdigt man Iris Andraschek. Murray G. Hall wird im Bereich Publizistik ausgezeichnet, der Architektur-Preis geht an heri&salli Architektur.

Die Preise der Stadt Wien bedenken aber auch den Wissenschaftsbetrieb: So geht die Auszeichnung im Bereich der Geistes-, Kultur-, Sozial- und Rechtswissenschaften an den Menschenrechtsexperten Manfred Novak, im Bereich der Natur- und technischen Wissenschaften an Monika Henzinger. Weitere Preisträger sind Alexandra Kautzky-Willer (Medizinische Wissenschaften) und Robert Sommer (Volksbildung). Die Preise der Stadt Wien werden seit dem Jahr 1947 jährlich vergeben, der Ernst-Krenek-Preis wurde erstmalig 1986 verliehen.

