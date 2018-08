Ernst Tanner verlässt Salzburgs Talenteschmiede

Der 51-jährige Fußballfachmann war mit seinem hervorragenden Team maßgeblich am Aufbau der Red Bull Fußball Akademie beteiligt und formte gemeinsam mit seinen Mitarbeitern in den letzten Jahren eine Akademie auf internationalem Top-Niveau, aus der zahlreiche Talente hervorgingen.

In den letzten vier Saisonen konnten im Akademiebereich unter der Leitung von Ernst Tanner und seinem erfolgreichen Trainerteam von zwölf möglichen ÖFB Jugendliga-Titelnbeachtliche zehn errungen werden, meldet der Verein am Nachmittag per Aussendung. Neben zahlreichen Erfolgen bei renommierten internationalen Turnieren setzten sich die Jungbullen unter der Führung von Marco Rose im Jahr 2017 mit dem Sieg der UEFA Youth League (U19) die Krone auf und unterstrichen somit den bereits vorhandenen hervorragenden Ruf.

Ernst Tanner über die berufliche Veränderung: “Nach sechs erfolgreichen Jahren mit vielen tollen Erlebnissen habe ich nun diese neue Herausforderung angenommen. Es war immer mein Wunsch, noch einmal in Amerika tätig zu sein. Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern und dem Klub ganz herzlich für die Zusammenarbeit in dieser Zeit bedanken, vor allem aber auch, dass mir dieser Schritt nun ermöglicht wurde. Ich wünsche der Red Bull Fußball Akademie für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.”