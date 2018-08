Erschöpfter Bergsteiger im Pongau aus Klettersteig gerettet

Der nach seinem Erbauer benannte “Franzl”-Klettersteig ist mit dem Schwierigkeitsgrad “D” klassifiziert, überwindet 210 Metern Höhenunterschied und erfordert Ausdauer. Der Anstieg beginnt verhältnismäßig einfach, wird aber dann zunehmend schwerer und überwindet am Ende eine leicht überhängenden Steilwand.

Hitze macht Wanderern zu schaffen

Bereits am vergangenen Freitag hatten die Bergretter aus Hüttschlag eine 59-jährige Frau aus dem Klettersteig bergen müssen. Auch am Montag setzte die Hitze einigen Wanderern in Salzburg zu.

(APA)