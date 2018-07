Erste Aufnahme von David Bowie wird versteigert

Einst von einer Plattenfirma abgelehnt, hat das Band jetzt großen Wert - © APA (Archiv/AFP)

Gerade einmal 16 Jahre alt war David Bowie, als er gemeinsam mit der Band The Konrads seinen ersten Song aufnahm. Am 11. September kommt das Demotape des späteren Popstars nun unter den Hammer. Wie das britische Auktionshaus Omega Auctions am Montag bekannt gab, beträgt der Rufpreis 10.000 britische Pfund (rund 11.200 Euro). Das Band wurde kürzlich in einem Loft entdeckt.