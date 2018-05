Erste freie Kommunalwahlen in Tunesien begonnen

Mit mehrjähriger Verzögerung sind am Sonntag in Tunesien die ersten freien Kommunalwahlen abgehalten worden. Die Wahllokale öffneten um 08.00 Uhr (Ortszeit; 09.00 MESZ), erste Ergebnisse werden in den kommenden Tagen erwartet. Mehr als 57.000 Kandidaten stellten sich zur Wahl. Etwa 60.000 Polizisten und Soldaten sollten den Urnengang absichern.

Der tunesische Staatschef Beji Caid Essebsi hatte am Samstag von einem historischen Tag für sein Land gesprochen. Erstmals seit dem “Arabischen Frühling” könne das tunesische Volk seine Vertreter auf kommunaler Ebene wählen. Er rief die Wähler zur Stimmabgabe auf. Experten rechnen aber mit einer geringen Teilnahme. Seit dem Sturz des autoritären Staatschefs Zine El Abidine Ben Ali Anfang 2011 fanden in Tunesien bereits Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt, die Kommunalwahl wurde wegen logistischer Probleme und politischer Streitigkeiten aber viermal verschoben. Sieben Jahre nach dem “Arabischen Frühling” sind viele Tunesier wegen der anhaltenden wirtschaftlichen und sozialen Missstände in ihrem Land desillusioniert. Anfang des Jahres entlud sich die Wut über die Sparpolitik der Regierung in einer Protestwelle. Für 2019 sind die nächsten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Tunesien geplant. (APA/ag.) Leserreporter Feedback