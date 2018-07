Erste Group bis Juni mit mehr Gewinn, wenig faule Kredite

Vorstandschef Andreas Treichl meldete zweistellige Gewinnzuwächse - © APA (Archiv)

Die börsennotierte Erste Group hat am Dienstag zweistellige Gewinnzuwächse gemeldet. Vorstandschef Andreas Treichl sprach von einem der besten Halbjahresergebnisse in der Bankgeschichte. Netto gab es in den ersten sechs Monaten 2018 ein Gewinnplus um 24 Prozent auf 744 Mio. Euro. Im zweiten Quartal lag der Gewinn bei 438,2 (Vorjahreswert: 362,5) Millionen Euro.