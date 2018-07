Erste Hilfe in Gastein am Berg lernen

Rotkreuz-Ausbildner Simon Röck erklärt Basismaßnahmen der Ersten Hilfe. - © RK Salzburg

Das Rote Kreuz Salzburg geht alternative Wege beim Erlernen von Erster Hilfe. Die Wander- und Bergsaison startet und viele Menschen sind in der Natur und auf den Bergen. Erfahrungsgemäß kommt es vermehrt zu Unfällen. In Gastein bietet das Rote Kreuz deshalb Erste-Hilfe-Kurse direkt am Berg. Interessierte können an drei Stationen Praxiswissen über Erste Hilfe lernen.