Erste Hinrichtung in Thailand seit neun Jahren

In Thailand ist zum ersten Mal seit knapp neun Jahren die Todesstrafe vollstreckt worden. Der 26-jährige Theerasak Longji sei per Giftspritze hingerichtet worden, teilte die thailändische Strafvollzugsbehörde am Dienstag mit. Der Mann war wegen Mordes an einem 17-jährigen im Jahr 2002 zum Tode verurteilt worden. Zuletzt waren im August 2009 zwei Männer hingerichtet worden.

Nach Angaben von Behördenchef Naras Savestanan war es die siebente Hinrichtung per Giftspritze, seit diese Methode in Thailand 2003 eingeführt worden war. Zuvor waren zum Tode Verurteilte von einem Erschießungskommando exekutiert worden. "Wir hoffen, dass diese Hinrichtung all denen, die schwere Verbrechen planen, als Exempel dient", sagte Savestanan. Amnesty International protestierte gegen die Vollstreckung. Aktivisten der Organisation kündigten für Dienstag eine Demonstration an. "Das ist eine bedauerliche Verletzung des Rechts auf Leben", sagte die Thailand-Vertreterin der Organisation, Katherine Gerson. (APA/dpa)