Erste Schnellladestationen für E-Autos bei OMV und Shell

Aufladen eines E-Autos soll laut Anbieter 10 bis 15 Minuten dauern

Die OMV und Shell haben am Donnerstag an drei österreichischen Tankstellen ihre ersten 350-kW-Schnellladestationen für Elektroautos in Betrieb genommen. Die OMV eröffnete die Ladestationen an den zwei Autobahntankstellen Mondsee (Salzburg) und Eisentratten (Kärnten), Shell an der Autobahntankstelle Hohenems (Vorarlberg).