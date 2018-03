Die Evakuierung von Zivilisten soll beginnen - © APA (AFP)

Eine syrische Rebellengruppe im belagerten Ost-Ghouta hat Insidern zufolge einer Entwaffnung im Gegenzug für freies Geleit in Oppositionsgebiete zugestimmt. Zwei Vertreter der Opposition sagten am Mittwoch, die in der Stadt Harasta verschanzte Ahrar al Scham habe der von Russland vermittelten Vereinbarung zugestimmt.